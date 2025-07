Un gruppo americano bussa alle porte del Cagliari Calcio. La EKN Development Group, società con sede a Newport Beach, in California, e uffici anche a Bergamo, ha inviato una lettera al presidente Tommaso Giulini per manifestare il proprio interesse, al momento non vincolante, per l’acquisizione del club rossoblù. Nel documento, recapitato anche all’ANSA, si legge chiaramente l’intenzione della società di procedere con l’eventuale acquisto “inclusi tutti i diritti per la realizzazione dello stadio e dei servizi annessi, con l’obiettivo di creare un villaggio sportivo completo”. Fondata da Ebbie Khan Nakhjavani, la EKN si definisce, attraverso il proprio sito, come una realtà “visionaria”, attiva nel campo degli investimenti e dello sviluppo immobiliare, in particolare nei settori dell’hospitality e delle strutture miste. Nella lettera, il gruppo chiede al patron del Cagliari di fornire ogni informazione utile a valutare la fattibilità dell’operazione. Fonti vicine alla società rossoblù, tuttavia, precisano che non si tratta del primo approccio di questo tipo: lo stesso Giulini, in una recente conferenza stampa, aveva dichiarato di aver ricevuto nel corso degli anni almeno una ventina di manifestazioni d’interesse.