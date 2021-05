“Cittadini attivi a Monserrato”, pericolo incidente scampato in via Cabras grazie alle segnalazioni all’app del Comune

Monserrato – Pericolo scongiurato in via Cesare Cabras grazie all’app comunale: “Si sono rischiati degli incidenti frontali, i cittadini hanno segnalato tempestivamente il pericolo e le squadre sono subito intervenute”.

Momenti di paura ieri sera in una delle arterie più trafficata della città: interessata da qualche tempo da lavori di manutenzione ordinaria, la via è percorribile solo in una corsia ed è delimitata con delle apposite segnalazioni rimovibili. Durante il corso della serata, molto probabilmente in maniera accidentale, i coni stradali sono stati manomessi creando disagi e pericoli per gli automobilisti di passaggio. Immediate le segnalazioni da parte dei cittadini che attraverso l’app comunale, che consente di segnalare buche e pericoli nelle strade, le istituzioni di competenza si sono prontamente attivate per ripristinare la segnaletica stradale. “Grazie alle segnalazioni dei cittadini sono stati scongiurati dei sinistri frontali. Il pronto intervento è stato attivato subito dal comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru e il capo settore Cocco ha allertato il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice” spiegano dal comune.

“MONSERRATO CITTADINANZA ATTIVA” è un servizio fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci che a Casteddu Online aveva comunicato che “l’’app è importantissima perché il cittadino si può rendere conto dove sono stati fatti gli interventi, i tempi di intervento e come vengono effettuati. Un’amministrazione molto più trasparente, insomma, e poi la risoluzione immediata poiché, anziché avere lunghi tempi burocratici, avviene in automatico e analizzata subito da chi di competenza per l’eventuale intervento”.

“Una innovazione all’avanguardia dove i cittadini potranno segnalare pericoli, buche stradali, banchina danneggiata, marciapiedi e quant’altro in tempo reale, con delle procedure semplicissime, dotato di geolocalizzazione che permetterà di individuare con precisione il pericolo caricando la foto e inviando la segnalazione agli uffici preposti” aveva spiegato Saverio De Roma, presidente della commissione Viabilità traffico e sicurezza urbana.