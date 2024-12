Una tragedia nella tragedia per il papà e la famiglia di Ciro Grassi, morto ieri in un in scontro con la sua auto contro un pino sulla strada statale 398, alle porte di Cafaggio, zona Suvereto, in provincia di Livorno. Un impatto fortissimo, dovuto probabilmente alla perdita di controllo del mezzo da parte del 39enne, che è deceduto poco dopo. Papà Marcello, saputo dell’incidente e non riuscendo a mettersi in contatto con il suo Ciro, ha deciso di andare a verificare personalmente. E li ha scoperto la drammatica verità.

Ciro lavorava nello stabilimento JSw Steel Italy di Piombino, addetto al treno di laminazione medio piccolo e aveva sposato da poco la sua fidanzata. Saranno i Carabinieri ad indagare sul sinistro per ricostruirne l’esatta dinamica.