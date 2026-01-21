Ciclone Harry, Farris (Civica 2024) all’attacco: “Sindaco assente mentre la città veniva devastata”

È una critica durissima quella che arriva dal consigliere comunale Giuseppe Farris, esponente di Civica 2024, all’indirizzo del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, all’indomani del passaggio del ciclone Harry che in tre giorni ha messo in ginocchio ampie zone della città.

In un intervento dai toni fortemente polemici, Farris si chiede pubblicamente “chi l’ha visto?”, denunciando quella che definisce l’assenza del primo cittadino nei momenti più critici dell’emergenza. Secondo il consigliere, mentre il maltempo provocava danni pesantissimi – dal Poetto scomparso sotto l’azione del mare, alla statale 195 inghiottita, fino a smottamenti, alberi abbattuti e situazioni di pericolo diffuse – del sindaco non si sarebbero avute notizie in presenza sul territorio.

“L’unica attività conosciuta svolta da Massimo Zedda in questi giorni – attacca Farris – è stata la pubblicazione, sul sito del Comune, della semplice ordinanza di chiusura”. Un comportamento giudicato insufficiente e distante dalla cittadinanza in un momento di grave difficoltà.

Per il consigliere di Civica 2024, sarebbe stato invece necessario vedere “il primo cittadino in campo”, accanto agli operatori della Protezione civile e ai lavoratori impegnati senza sosta per garantire la sicurezza, seguendo l’evoluzione degli eventi, informando i cittadini e coordinando direttamente gli interventi dal Centro Operativo Comunale.

Il messaggio si chiude con un amaro “Ma tant’è” e con l’augurio di un buon rientro alla normalità per cittadini e lavoratori.