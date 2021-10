Choc in Sardegna, un bimbo di 18 mesi in overdose di eroina: è gravissimo

Ha trovato eroina in casa, l’ha toccata e ha poi avvicinato la manina alla bocca. Così, secondo la ricostruzione degli inquirenti, un bimbo di appena 18 mesi è finito in overdose, trasportato d’urgenza e in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari. I genitori, nigeriani residenti a Sassari e già noti alle forze dell’ordine per fatti di droga, hanno chiamato il 118 giovedì scorso perché il bimbo stava male. I medici hanno immediatamente avviato i protocolli sanitari previsti in caso di overdose e allertato Questura e Tribunale dei minorenni. Sui genitori potrebbero arrivare provvedimenti a chiusura delle indagini.