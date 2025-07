Chiusura temporanea della Piscina comunale di via Degli Sport a Cagliari per sanificazione

La Piscina comunale di via degli Sport a Cagliari rimarrà chiusa al pubblico a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 15 luglio 2025. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del Servizio Sport, cultura, spettacolo e tempo libero, in accordo con le normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza degli utenti.

La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire l’effettuazione di interventi di sanificazione preventivi anti-legionella sulle acque sanitarie, in conformità alle risultanze delle recenti analisi sanitarie.

L’Amministrazione comunale si impegna a garantire la riapertura della struttura nel più breve tempo possibile, nonché a mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle procedure di sicurezza e sanificazione.