Non solo Nora, anche il litorale di Santa Margherita è stato travolto dalla tempesta del ciclone: oggi le conseguenze sono ancora più visibili. Attraverso gli scatti di ieri di Giorgia Zuddas, si possono notare alcune strutture completamente divelte dal suolo: anche il cemento non ha retto, trascinando via i bagni e adagiandone uno sulla spiaggia. Ieri il sindaco Walter Cabasino ha sollecitato l’invio dei format per le opere pubbliche e per i privati che aspettano indicazioni dalla Regione per ottenere i contributi. A distanza di giorni è possibile rendersi conto con più chiarezza e lucidità delle conseguenze sul territorio di Pula del passaggio del ciclone Harry. Il sindaco Walter Cabasino oggi ha incontrato l’Assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi e ha espresso la sua viva preoccupazione per l’approssimarsi della stagione turistica.

Ricordando che non potranno essere le casse comunali a finanziare i lavori di ripristino di strade, beni pubblici e privati che hanno subito gravi danni materiali causati dalla terribile ondata di maltempo ma gli aiuti che arriveranno dalla Regione Sardegna e dallo Stato, il primo cittadino ha fatto un resoconto degli interventi più urgenti da svolgere nelle prossime settimane e ha annunciato che la Giunta ha deliberato lo Stato di calamità naturale.