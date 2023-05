Chiede a un passeggero di ripulire il sedile, autista dell’Arst Sardegna preso a pugni

Chiede a un passeggero di portar via le lattine dai sedili dell’autobus e, per tutta risposta, viene aggredito con un cazzotto in piena faccia. Brutta avventura per un autista dell’Arst di 55 anni a Sassari, picchiato e finito in ospedale al capolinea degli autobus extraurbani.

Il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, nel raccontare la notizia, esprime solidarietà all’autista, condannando l’aggressore che ha agito in pieno giorno con un “atto vile”. “Se non si dovessero prendere provvedimenti urgenti – dice Boeddu – ogni singolo cittadino potrebbe sentirsi autorizzato a pensare che all’interno di un capolinea oppure all’interno di un bus, di una metro o di un treno, viga una zona franca da ogni regola”.