Centinaia di persone in festa a Monserrato per la prima serata musicale in piazza

Grande successo per l’estate monserratina che prende ufficialmente il via: tanti i bambini e i ragazzi presenti ma sono stati soprattutto gli over 35 a scatenarsi in pista grazie alle colonne sonore dei mitici decenni che hanno caratterizzato la loro gioventù. Una formula consolidata da anni, ancor prima della pandemia, quella di riproporre i successi dei vecchi tempi che piace, e anche assai, sinonimo che certe note abbinate a quei ritmi semplici ma decisi sono ancora oggi pressoché imbattibili. Se mixate, inoltre, da un dj che ha fatto la storia soprattutto nel Sud Sardegna e che, ancora oggi, è ben conosciuto anche a livello nazionale, il successo è garantito. E questo era l’obiettivo di Locci e della sua amministrazione che, presenti all’evento, hanno partecipato con tutti i cittadini alla serata di festa. Un cartellone ricco di appuntamenti quello programmato per le giornate più calde di tutto l’anno: “L’augurio è che i cittadini non solo di Monserrato possano divertirsi passando delle belle giornate in compagnia, stiamo cercando di recuperare il senso di appartenenza della nostra città ma soprattutto di amicizia e di fratellanza tutti insieme” ha comunicato il primo cittadino Tomaso Locci. “Ciò che ritengo più importante è la presenza di realtà locali e non, che siano culturali, di spettacolo, sportive, universitarie nell’intento di creare una rete locale che coinvolga tutti i settori della città, per promuoverne e far emergere le sue caratteristiche peculiari” ha sottolineato l’assessore alla cultura e spettacolo Emanuela Stara.