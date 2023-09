Censimento del cervo sardo nella riserva WWF di Monte Arcosu

La Fondazione WWF Italia tramite il CEAS Monte Arcosu, in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna, organizza un grande evento di interesse faunistico sul territorio della Riserva WWF di Monte Arcosu: il conteggio del cervo (Cervus elaphus corsicanus) con il metodo del bramito. Il conteggio si svolgerà di notte dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nei giorni 15 e 16 “ma sarà necessario raggiungere i punti di ritrovo per la partenza entro le ore 16.00 così da raggiungere per tempo la postazione assegnata; l’attività è aperta a tutti gli appassionati maggiorenni (esperti e non) che vorranno fare una splendida esperienza di carattere scientifico e culturale” comunicano gli organizzatori. I volontari potranno aderire al censimento affiancando per una o due notti, operatori esperti nelle operazioni di conteggio, attraverso l’ascolto delle tipiche vocalizzazioni dei maschi adulti in amore.

Un’esperienza unica nel suo genere, la partecipazione all’evento è possibile previa iscrizione attraverso la scheda di adesione.

La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte; il file rinominato con cognome e nome dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]