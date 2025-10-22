Tragedia in un ristorante spagnolo di Valencia. Ceri Bell, signora inglese 74enne, era in compagnia di suo marito Glynn al ristorante per godersi una bella serata in quella che oramai – come riferito dalla figlia- era ormai diventata la loro seconda casa.

Purtroppo, una terribile fatalità ha spazzato i progetti futuri della coppia. Ceri stava gustando una bistecca quando un boccone le è andato di traverso. A nulla sono serviti i soccorsi tempestivi anche del personale presente nel locale, la 74enne è deceduta all’ospedale Comarcal de Vinaròs.