Castiadas protagonista mondiale del trail running e dello sport

È iniziata ieri la sfida con percorsi tortuosi e impegnativi ma ricchi di soddisfazioni per chi ama mettere in movimento le gambe ma anche la mente. È così che si partecipa a XTERRA Sardegna 2024, una manifestazione internazionale che porta lo sport outdoor tra i meravigliosi scenari naturali dell’Isola. Da oltre vent’anni, XTERRA è sinonimo di avventura all’aria aperta, sostenendo una comunità globale di atleti che cercano sfide uniche e coinvolgenti in contesti naturali straordinari. “Questa tappa, che chiude la stagione 2024, si svolgerà in un’atmosfera magica, arricchita dalla straordinaria bellezza dei nostri paesaggi e dalla ricchezza delle tradizioni locali” spiega il sindaco Eugenio Murgioni.

L’evento prevede due percorsi principali di trail running, discipline che combinano tecnica e resistenza fisica, offrendo un’esperienza a stretto contatto con la natura:

Marathon 45K con un dislivello positivo di 1850 metri (D+), pensata per i runner più esperti, rappresenta una sfida fisica e mentale, con sentieri variabili e impegnativi che portano i partecipanti fino alla vetta di Minniminni. Questa gara offre una delle esperienze più gratificanti per chi è abituato a misurarsi con terreni difficili e dislivelli impegnativi. Il panorama che si presenta agli atleti lungo il percorso è spettacolare, con viste che spaziano dal mare alle montagne, esaltando ogni metro di questa dura competizione.

Half Marathon 24K, con un dislivello positivo di 900 metri (D+), è una corsa che unisce la velocità alla capacità di adattarsi rapidamente a terreni complessi. Gli atleti dovranno affrontare discese tecniche verso il mare e risalite impegnative verso le montagne, godendo di paesaggi mozzafiato che rendono la fatica più dolce.

Il trail running è molto più, insomma, di una semplice corsa: è un modo per connettersi con la natura e superare i propri limiti. A differenza della corsa su strada, il trail running si svolge su terreni irregolari come sentieri di montagna, colline, boschi e campagne. Gli atleti devono affrontare sfide uniche, come salite ripide, discese tecniche, rocce, fango e radici di alberi, che richiedono una grande resistenza fisica e una buona capacità di adattamento. Inoltre, offre l’opportunità di godere di paesaggi mozzafiato e di vivere l’esperienza sportiva in armonia con la natura. Non si tratta solo di competizione, ma anche di esplorazione e connessione con l’ambiente.

Il trail running si è evoluto in una disciplina apprezzata a livello globale, attirando atleti di ogni livello e provenienza. Le gare variano per lunghezza e difficoltà, da percorsi brevi a ultramaratone estreme, e offrono ai partecipanti la possibilità di mettersi alla prova in ambienti incontaminati e spettacolari. Questo è esattamente ciò che rappresenta XTERRA Sardegna, offrendo non solo gare competitive, ma anche un’esperienza di scoperta e sfida personale.

Non solo: un’esperienza per tutti. Camminata ludico-motoria, per i neofiti e gli accompagnatori, XTERRA Sardegna non è solo una competizione per esperti. È stata infatti organizzata una camminata ludico-motoria, un percorso esplorativo che permette a tutti di godere dei paesaggi naturali e di vivere parte dell’atmosfera dell’evento, senza la pressione della competizione. Questo percorso offre un’opportunità unica di partecipare attivamente all’evento, esplorando i sentieri che attraversano le meraviglie naturali di Castiadas. “La Sardegna, con i suoi paesaggi variegati e il clima ideale, si riconferma una delle destinazioni più amate per lo sport outdoor a livello internazionale, attirando ogni anno migliaia di appassionati” e

“Castiadas si afferma come uno dei luoghi privilegiati per chi cerca di combinare la sfida sportiva con la scoperta della natura. La varietà del nostro territorio, che offre percorsi tra il mare e le montagne, ci rende un palcoscenico naturale per eventi di livello internazionale.

Inoltre, questa manifestazione è un’occasione per far conoscere il nostro territorio non solo come destinazione turistica, ma anche come punto di riferimento per eventi sportivi di alto profilo. Castiadas, con i suoi percorsi immersi nella natura, si propone come scenario perfetto per il futuro dello sport outdoor, unendo tradizione e innovazione, sport e cultura”.