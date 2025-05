Castiadas, Escherichia coli e batteri Coliformi nell’acqua, scatta il divieto di utilizzo: “L’acqua erogata non è idonea al consumo umano”.

A seguito di analisi effettuate ieri dall’ASL presso la rete idrica della località Camisa, è stata riscontrata una non conformità ai parametri di qualità previsti dalla legge.

In particolare, è stata rilevata la presenza di: Escherichia coli: 2 MPN/100 ml. Batteri Coliformi: 2 MPN/100 ml. Èstato dunque disposto in via cautelativa e urgente il divieto di utilizzo dell’acqua per i seguenti usi: “Come bevanda; Per la preparazione degli alimenti.

L’acqua può essere utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari (es. pulizia, scarico WC).

Il gestore del servizio idrico Abbanoa è stato informato e si è richiesto l’immediato avvio degli interventi necessari per il ripristino della qualità dell’acqua. Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza.

Si invita la popolazione alla massima collaborazione e al rispetto delle presenti disposizioni fino a nuova comunicazione” ha espresso il Comune.