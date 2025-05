Cagliari, ancora risse e “spaccio a cielo aperto”, cittadini esasperati in via Sassari la situazione “è diventata ingestibile”: “Pronto un esposto da depositare presso la procura della Repubblica, per garantire il ripristino della legalità e la sicurezza dei cittadini”. Immagini impressionanti quelle giungono dal cuore di Cagliari che anche ieri è stato preso d’assalto da chi regola i conti per strada e si sente padrone di quella via per portare avanti il commercio illegale degli stupefacenti: droga e soldi scambiati senza nascondersi, c’è chi parcheggia la vettura in mezzo alla strada, scende, compra e saluta per ripartire, nonostante dietro vi sia almeno un’altra macchina in attesa di transitare. Nessuno si nasconde tranne chi vive in quelle strade perché ha paura: si chiamano le forze dell’ordine ma non basta. Allora si chiede qualcosa di più e con il supporto di Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, si sottolinea la gravità della situazione. “I residenti e i commercianti di via Sassari sono sotto assedio ormai da anni. Ogni giorno e notte, gli episodi malavitosi si moltiplicano così come gli interventi delle forze dell’ordine per cercare di ripristinare la legalità.

Tutto questo pone le famiglie dei residenti, i cittadini avventori, i turisti, in una situazione di profondo disagio, frustrazione e tanta, tantissima paura.

La notte non si riposa, lo spaccio è a cielo aperto, le liti tra bande sono quotidiane. Alcuni locali non rispettano orari e divieti. La situazione è esplosiva e non si può contare sempre sul prezioso lavoro di CC e polizia per il pronto intervento. Occorrono controlli, sanzioni e telecamere sempre accese per individuare e cogliere in flagranza i delinquenti e coloro i quali sono conniventi con queste persone.

I residenti, capitanati dal comitato dei residenti di Stampace preparano un esposto da depositare presso la procura della Repubblica, per garantire il ripristino della legalità e la sicurezza dei cittadini” .

Il racconto dei testimoni: “Ieri ennesima escalation di violenza, di mattina e di pomeriggio come di notte, risse violente tra stranieri si sono scoppiati di colpi, abbiamo chiamato nuovamente le forze dell’ordine alle 3 del mattino ma cosa dobbiamo fare a questo punto? Ogni giorno è sempre peggio. Spaccio e urla. Le forze dell’ordine ci sono anche di mattina ma loro fanno quello che vogliono. Urinano e altro davanti a tutti e si picchiano per suddividersi il territorio per lo spaccio. La settimana scorsa dei turisti volevano comprare una canna, ma gli spacciatori si sono picchiati davanti a tutti per la spartizione del territorio. I turisti volevano andare via e non li hanno lasciati andare. Ma come è possibile che questi criminali possano agire pressoché indisturbati? Bisogna salvare via Sassari”.

Complice delle problematiche anche un locale in particolare aperto 24h che secondo i residenti sarebbe la base, il punto di ritrovo.