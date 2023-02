Caso Resinovich, chiesta l’archiviazione: per gli inquirenti Liliana si è suicidata

Era il 5 gennaio dell’anno scorso quando Liliana Resinovich, 63 anni, veniva ritrovata morta nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Era scomparsa da venti giorni. Dopo oltre un anno le circostanze sulla sua morte non sono state del tutto chiarite e rimangono molti dubbi circa il luogo dove la donna abbia passato gli ultimi giorni della sua vita.

Liliana è sparita da Trieste e il suo corpo senza vita è stato ritrovato non lontano dall’abitazione di via Verrocchio in cui viveva con il marito Sebastiano Visintin.

La mattina della scomparsa, la pensionata, ex dipendente della Regione, si sarebbe dovuta recare in un negozio in centro città e successivamente avrebbe dovuto raggiungere Claudio Sterpin, 83 anni. I due si vedevano spesso, anzi, secondo il racconto dell’uomo, avevano intrapreso da tempo una relazione.

Ma Liliana non è mai arrivata.

Di lei non si è saputo più nulla fino al 5 gennaio successivo, quando la donna è stata trovata morta, a terra, nascosta tra la vegetazione del parco dell’ex ospedale psichiatrico.

Il corpo della pensionata era avvolto in due sacchi di plastica, uno infilato dall’alto e uno dal basso, e in testa aveva due buste di nylon strette con un cordino.

Secondo la Procura la morte di Liliana risalirebbe alle 24-48 ore precedenti il ritrovamento del cadavere e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. La tesi da subito più accreditata è stata quella del suicidio, sempre respinta dai familiari, soprattutto dal fratello Sergio.

Gli esami, le perizie e gli approfondimenti sul corpo e i reperti rivenuti però non sono stati in grado di stabilire con certezza se Liliana è stata uccisa o se si è suicidata.

In questi giorni la Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso. La Procura ha comunicato le proprie decisioni, precisando che c’è “una sola ricostruzione: intenzionale allontanamento dalla sua abitazione e intenzionale decisione di porre fine alla propria vita”.

Secondo gli inquirenti, quindi, Liliana si è suicidata.

