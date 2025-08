Caso botulino alla festa di Monserrato, la vicenda arriva in Procura: aperta un’inchiesta. Sono almeno 8 le persone rimaste intossicate dopo aver consumato lo stesso cibo alla Fiesta Latina, due sono in rianimazione tra i quali una bimba di 11 anni trasferita a Roma.

Non solo: la Asl dell’Ogliastra ha disposto il sequestro di alcune confezioni di cibo. La notizia, come riporta “L’Unione Sarda”, parla di churrascos, un piatto a base di grigliata mista che conteneva la salsa guacamole, sospettata di essere la causa dell’intossicazione.

Intanto la sagra itinerante, in transito a Tortoli’, è stata ora sospesa dalle autorità locali. Sono in corso le indagini epidemiologiche per risalire agli alimenti sospetti, mediante il tracciamento di tutta la filiera di produzione e di consumo. Attraverso l’individuazione degli organizzatori della sagra, La ASL sta risalendo alla mappatura degli spostamenti recenti, per monitorare eventuali ulteriori esposizioni in altri territori regionali o extraregionali.



Vi terremo informati, con la massima trasparenza, appena avremo notizie certe”. Foto simbolo La “Fiesta Latina” comunica: “Stiamo attraversando un momento difficile. Durante il nostro ultimo evento a Tortoli si è verificato un episodio sanitario. Anche se non abbiamo ancora tutte le risposte, abbiamo scelto di mettere in pausa l’attività immediatamente, per senso di responsabilità.Stiamo collaborando con i servizi sanitari per capire esattamente cosa è successo. La sicurezza di chi ci viene a trovare viene prima di tutto.Vi terremo informati, con la massima trasparenza, appena avremo notizie certe”.