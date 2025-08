“Posso dire senza tema di essere smentito che ho avuto la fortuna di vedere l’Amore, quello vero”. Parole che arrivano dritte al cuore, quelle di Pino Argiolas, per 15 anni presidente della Prometeo Onlus, l’associazione che riunisce trapiantati e persone in attesa di trapianto. Oggi, per motivi di salute, ha lasciato la guida del gruppo, ma non smette di condividere il senso profondo di ciò che ha vissuto. “Ho visto con quanto amore una giovane donna curava giorno e notte il suo giovane compagno sofferente per un male tremendo. Stava lì, nella sedia speciale, 24 ore al giorno ad assecondarlo in tutte le piccole cose.

Ho visto l’amore di una mamma, una donna esile, che stringeva suo figlio forse consapevole di quanto poteva accadergli. Ho visto poi le cure di medici, infermieri e OSS, sempre presenti anche alle quattro del mattino.

Grazie per quello che mi avete, nella disgrazia, donato”. Un racconto di dolore e luce, che ci ricorda quanto, anche nei luoghi segnati dalla sofferenza, possa brillare la presenza umana più autentica: l’amore che cura, assiste, abbraccia.