Cashback e lotteria degli scontrini, Angius a Radio Casteddu: “In 17 giorni hanno aderito 7 persone”

Cagliari, cashback e lotteria degli scontrini flop. A Radio CASTEDDU, Paolo Angius, storico commerciante del centro di Cagliari: “In 17 giorni hanno aderito 7 persone”.

“È stata una guerra adeguare i registratori di cassa perché non ci davano i codici per fare i collegamenti, quindi c’è stata già una grande difficoltà. Inoltre i soldi per adeguare la cassa e mettere la pistola per leggere il codice, in tutto ci volevano 300 euro, e speravamo che in qualche modo ci fosse un ritorno e invece questo assolutamente non c’è. In 17 giorni, nonostante io pressi il cliente dicendo, al momento dell’acquisto, se vuole aderire alla lotteria degli scontrini, in realtà solo 7 persone hanno aderito. Quindi una delusione. Ci dicono che non hanno scaricato l’app oppure non gli interessa quindi francamente ancora una volta lo Stato ci ha messo le mani in tasca portandoci via 300 euro e in cambio ci ha dato ben poco.

I premi sono un’estrazione mensile e va a favore non solo degli esercenti, quindi i commercianti che propongono la lotteria degli scontrini, ma anche e soprattutto nei confronti del cliente che ogni mese c’è una estrazione finale che permette di vincere sino a 5 milioni di euro”.

Risentite qui l’intervista a Paolo Angius del direttore Jacopo Norfo

