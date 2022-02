Carri armati alle porte di Kiev, Zelensky: “Lasciati soli a combattere”

Precipita la situazione in Ucraina a 24 ore dal primo bombardamento ordinato dalla Russia di Putin. I carri armati sono alle porte della capitale Kiev, ma già ci sono stati spari e missili contro i palazzi del governo. L’autorità dell’aviazione civile di Mosca ha vietato i voli del Regno Unito da e verso la Russia in rappresaglia alla messa al bando da parte di Londra della compagnia russa Aeroflot. Tutti i voli dei vettori britannici verso la Russia, così come i voli di transito, saranno vietati a partire da venerdì, ha precisato l’autorità. La misura, spiega, è stata adottata in risposta alle “decisioni ostili” delle autorità britanniche che hanno vietato i voli verso il Regno Unito dalla compagnia di bandiera russa Aeroflot come parte delle sanzioni per l’invasione russa dell’Ucraina. Due insegnanti sono rimasti uccisi a seguito di un bombardamento condotto dalle forze ucraine su una scuola di Gorlovka nell’autoproclamata repubblica di Donetsk.