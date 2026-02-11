Carnevale cagliaritano 2026: modifiche provvisorie al traffico per la sicurezza delle sfilate cittadine
In occasione delle sfilate del Carnevale 2026, in programma a partire da domani, giovedì 12 febbraio, il servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti – su richiesta dell’associazione culturale Viking Group, capofila del gruppo di associazioni organizzatrici degli appuntamenti in città – ha predisposto le modifiche temporanee alla circolazione per consentire i festeggiamenti in sicurezza.
In particolare, l’ordinanza dirigenziale 382/2026 dispone le seguenti variazioni:
- giovedì 12 febbraio:
dalle ore 17 e sino a cessate esigenze, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo con deroga al divieto di transito nelle aree pedonali e/o ZTL lungo il seguente percorso: via De Candia, via Mazzini, piazza Costituzione, via Garibaldi, vico Garibaldi, via San Domenico, piazza San Giacomo, via Sulis, piazza Costituzione, via Manno, piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II
- domenica 15 febbraio (Sfilata con i carri allegorici):
dalla mezzanotte e sino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nelle vie San Paolo (tratto da via Posada a viale Trieste), viale Trieste, viale Sant’Avendrace, San Michele, piazza San Michele, Is Mirrionis (tratto da piazza San Michele a via Emilia), Emilia, Abruzzi (tratto da via Emilia a piazza San Michele);
dalle ore 15 e sino a cessate esigenze la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo con deroga al divieto di transito nelle aree pedonali e/o ZTL lungo il percorso: via San Paolo (tratto da via Posada a viale Trieste), viale Trieste, viale Sant’Avendrace, via San Michele, piazza San Michele, via Is Mirrionis, via Emilia, via Abruzzi, piazza San Michele, via San Michele, viale Sant’Avendrace, viale Trieste via San Paolo;
- martedì 17 febbraio:
dalle ore 17 sino a cessate esigenze la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo con deroga al divieto di transito nelle aree pedonali e/o ZTL lungo il percorso: piazza del Carmine (lato palazzo Pizzorno Binaghi) via Crispi, Largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Manno, piazza Costituzione, via Regina Margherita, piazza Amendola, via Roma (lato portici sino a intersezione con Largo Carlo Felice).