Carmela, cameriera in un chiosco al Poetto: “Fateci riaprire e lavorare, non riesco più a pagare l’affitto”

Cameriera in uno dei chioschi del Poetto in questo periodo non può pagare l’affitto a causa delle drammatiche conseguenze economiche legate alla pandemia. “Fateci riaprire e lavorare”. A Radio Casteddu, Carmela Cadoni, 51 anni: “Hanno iniziato a tagliarci le gambe già dal 10 marzo del 2020, io non posso pagare l’affitto mensile di 700 euro”.

Una diatriba con il proprietario di casa che non concede altre proroghe alla donna e le intima di lasciare la casa, “il comune gli aveva proposto di dargli una somma di 8 mila euro ma ha rifiutato: io non posso pagare perché non lavoro e perché la cassa integrazione è stata misera e solo per pochi mesi ho percepito 240 euro”.

Carmela Cadoni abita con il figlio, “l’aiuto che dovrebbero farci è quello di riaprire e farci lavorare .Io avrei bisogno di cercare una casa al più presto per levarmi da queste situazioni angosciose, la pandemia ci ha permesso di conoscere anche l’animo delle persone. È pieno di finti buonisti, sto pagando a causa di una pandemia, non è colpa mia: non chiedo soldi ma solo di poter trovare una casa e spero che ci possano far lavorare”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/902563547250951/

