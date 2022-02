Carletto a Radio Zampetta Sarda: ritrovato a Quartu, chi lo riconosce?

SOS A QUARTU PER IL RITROVAMENTO DI UN GATTO, SI CERCANO PADRONI O ADOZIONE DEL CUORE.

Carletto, così è stato chiamato dalle volontarie che lo hanno recuperato in condizioni disumane.

Carletto è stato visto martedì 15 febbraio, in via Eligio Porcu a Quartu per poi arrivare in una colonia nei pressi del comando dei Carabinieri.

È stato recuperato dalle volontarie perché necessita di cure veterinarie per una rinotracheite, è positivo alla fiv e bisogna intervenire chirurgicamente per problemi ai denti.

Si cercano eventuali proprietari oppure si spera in una adozione del cuore, perché Carletto terminata la terapia se non trova una famiglia sarà rimesso a malincuore in strada, anche se per lui è un posto che non conosce. Le volontarie non hanno più posto e spazi e non possono far vivere in una gabbia un gatto per sempre.

Per info +39 351 163 4135

