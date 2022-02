Brutale omicidio a Ghilarza, pensionato trovato morto in casa in un lago di sangue

Choc a Ghilarza per un brutale omicidio avvenuto in una abitazione del paese. Tonino Porcu, 78 anni, un ex allevatore, è stato ritrovato ieri sera senza vita. Nel suo appartamento le Forze dell’ordine hanno notato sin da subito tracce di sangue e l’uomo aveva il volto tumefatto. Un omicidio, avvenuto forse in seguito a una rapina finita male. L’uomo viveva da solo. Sul posto, insieme alle Forze dell’ordine e agli uomini della Scientifica, è arrivato anche il medico legale: già scattata la caccia all’assassino.