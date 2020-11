Carbonia, ottiene il reddito di cittadinanza senza averne diritto: ora dovrà rimborsare 15mila euro

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno individuato un uomo residente a Carbonia che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire della pubblica provvidenza, procedendo al riscontro della veridicità delle dichiarazioni riportate nelle domande presentate per accedere al pubblico beneficio.

Gli approfondimenti esperiti hanno permesso di rilevare che nella sottoscrizione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata per l’anno 2019 (redditi 2017) e per l’anno 2020 (redditi 2018) il beneficiario ha omesso di inserire informazioni rilevanti, quali alcuni redditi effettivamente percepiti.

Queste formazioni, qualora correttamente indicate, avrebbero comportato la percezione di un beneficio effettivo inferiore rispetto a quello che gli è stato realmente corrisposto.

Per questo motivo l’indebito percettore è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica di Cagliari che all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio e per la restituzione dell’intera somma pari a complessivi 15.850 euro.