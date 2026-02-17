Lutto a Carbonia per una della personalita più note della città. Ieri notte è venuto a mancare all’età di 91 anni Antonino Mistretta, per tutti Nino, per oltre 30 anni dipendente del Comune di Carbonia. “Ricercatore, studioso, musicista, una vera e propria memoria storica delle vicende della città di Carbonia”, si legge nel messaggio del Comune di Carbonia e del sindaco Morittu.

Nato a Salemi, in provincia di Trapani, da bambino si era trasferito a Carbonia, che ha visto crescere nel corso degli anni e di cui ha raccontato la storia e le vicissitudini nel libro “L’anello spezzato”, presentato nel luglio 2024 nei locali della Sezione di Storia Locale della Grande Miniera di Serbariu.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Sig. Nino Mistretta, un artista e una personalità poliedrica a tutto tondo: musicista, scrittore, ricercatore, divulgatore, ma soprattutto per oltre 30 anni dipendente del nostro Comune, cui era rimasto sempre molto legato. Ogni martedì si recava in Municipio per svolgere le sue ricerche sulla storia della città. Era un pezzo importante del Comune di Carbonia. Ci mancherà. A nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale esprimo le più sentite condoglianze ai familiari”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.