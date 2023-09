Capoterra, una ragazza sviene durante la Messa: momenti di paura, poi la salvezza in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri sera nella parrocchia di San Francesco: una donna di 28 anni, Valentina Cipriani, si è improvvisamente accasciata in terra in preda a uno svenimento. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, temendo che il malore potesse avere gravi conseguenze. La donna sembrerebbe non avere alcuna patologia. Dopo alcuni minuti di grande ansia tra la folla presente alla Messa, la donna ha lentamente ripreso conoscenza ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.