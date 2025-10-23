L’iniziativa parte dall’assessore al Benessere animale Gaetano Crocco che ha trovato pieno appoggio da parte della giunta guidata dal sindaco Beniamino Garau: via la Tari, insomma, se si adottano due cani.

“Verranno ovviamente seguite le famiglie che decideranno di prendere in custodia gli animali poiché devono stare bene ed essere accuditi” spiega Crocco.

Con questa iniziativa l’obiettivo è quello di svuotare il canile, insomma, “come in tutta Italia le adozioni sono in calo, ma con questi incentivi sono sicuro che tanti animali potranno finalmente travare una famiglia. Capoterra ama gli animali”.

Se si adotterà un cane, quindi, la tassa sui rifiuti calerà del 70%, mentre se saranno due i quattro zampe presi dal canile, la Tari verrà azzerata.