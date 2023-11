Capoterra, stanziati i fondi per la fibromialgia

Buone notizie per chi aveva fatto richiesta del contributo, “a breve gli uffici procederanno con le determine di impegno di spesa per poter liquidare le somme ai destinatari” ha comunicato il sindaco Beniamino Garau. 800 euro attesi da luglio e che presto potranno essere erogati dal Comune. La fibromialgia è una patologia molto diffusa anche in Sardegna e per sostenere e promuoverne il riconoscimento quale patologia progressiva e invalidante, la Regione Sardegna ha approvato una specifica legge in materia che istituisce in via sperimentale un sussidio economico per migliorare la qualità della vita dei malati. Ottocento euro per tutti i fibromialgici, l’articolo approvato dal Consiglio stanzia due milioni di euro per il biennio 2023-24, periodo entro il quale si spera che la fibromialgia rientri una volta per tutte tra le malattie tutelate dal sistema sanitario nazionale.