Lutto cittadino per il funerale di Martina: bandiere a mezz’asta e qualsiasi forma di rispetto durante l’orario delle esequie che si terranno domani.

La giovane Martina Porcu verrà salutata domani, è il sindaco Antonello Perra ad annunciare il lutto cittadino: “Premesso che nella giornata di martedi 22 aprile 2025 una immane tragedia familiare ha spento, prematuramente, la vita della nostra concittadina Porcu Martina;

Dato atto che le esequie si svolgeranno nella giornata di giovedi 24 aprile 2025 alle ore 16:00 presso la parrocchia di San Teodoro in Siurgus Donigala;

Ritenuto di interpretare il sentimento di tutta la comunità di Siurgus Donigala, profondamente colpita dalla tragica notizia, e di manifestare, in modo tangibile, la vicinanza alla famiglia ed ai parenti, dichiarando il lutto cittadino nella giornata delle esequie decreta la proclamazione del lutto cittadino per il giorno di Giovedi 24 aprile 2025, giorno nel quale si svolgeranno le esequie della nostra concittadina Porcu Martina” si legge nella nota ufficiale.

Viene disposta l’esposizione a mezz’asta della bandiera, posta nel Palazzo comunale e la chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dello svolgimento dei funerali. Il sindaco “invita tutta la cittadinanza, ed in particolare le attività autonome, gli imprenditori ed i commercianti, a sospendere la loro attività in concomitanza con la cerimonia funebre, con le modalità più opportune per tali circostanze, come segno tangibile di vicinanza alla famiglia colpita dal lutto”.

Vietate le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.