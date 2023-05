Capoterra, Sant’Efisio fa il “miracolo”: torna l’illuminazione a Su Loi

Capoterra – E luce fu nella Ss 195: ennesimo miracolo di Sant’Efisio? Impazza l’ironia sui social. I lampioni della strada e della rotonda di Su Loi sono nuovamente accesi: per chi non avesse seguito la vicenda, la settimana scorsa alcuni residenti, in prossimità del passaggio del lodato, hanno invocato il martire affinché fosse ripristinata l’illuminazione pubblica lungo la statale, molto trafficata e più insidiosa che mai al calar del sole. “Speriamo nel miracolo, la rotonda di Su Loi è al buio e così l’intera carreggiata, rendendo la statale ancora più pericolosa in quanto vi è il nuovo svincolo per Rio S. Girolamo” avevano espresso alcuni cittadini. Da due giorni l’arteria è nuovamente illuminata di luce riflessa e, con ironia, Claudio Ruiu, cittadino capoterrese con la passione per la satira, ha rappresentato nuovamente Efisio e il sindaco Beniamino Garau: “L’hai trovato l’interruttore?! Adesso asfalta la strada bianca!!!”. Le richieste, infatti, si erano raddoppiate, dopo la statale si chiedeva un intervento di bitumazione in via Rio San Girolamo. Umorismo a parte, un sorriso mai male fa, era già nei piani dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Garau intervenire repentinamente anche su questi punti ma i residenti, si sa, impazienti e sempre attenti, non hanno esitato a sollecitare in merito le richieste e, nemmeno a dirlo, il portavoce ufficiale dei “moti di protesta” locali, il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda, ha pungolato ulteriormente riguardo le problematiche esposte. “C’è luce, sono soddisfatto, le azioni dell’opposizione funzionano e quando c’è una risposta ringraziamo perché appoggiamo gli interessi dei cittadini” ha espresso Corda.