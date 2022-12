Capoterra, Rio San Girolamo finisce al buio: abitanti in rivolta

Capoterra – Strade al buio, riparte la protesta in località Rio San Girolamo: “A rischio la sicurezza dei cittadini in via Dei Genovesi e via Europa, da tre giorni improvvisamente senza luce e nessuno risolve. L’amministrazione comunale non perda altro tempo e dia risposte” spiega il consigliere Silvano Corda.

Una serie di segnalazioni da parte dei cittadini raccolte da Corda riguardo l’illuminazione pubblica assente: “Siamo da un disservizio all’altro, da tre giorni sono senza luce e sono strade trafficate. Via Dei Genovesi collega alla Sulcitana, teatro nei giorni scorsi dell’ennesimo grave incidente, e a Poggio dei Pini viene percorsa anche da numerosi pedoni, compresi bambini, è presente un oratorio e ritengo che l’amministrazione comunale debba essere molto tempestiva”.

Insomma, un invito a risolvere al più presto la situazione “prima che accada qualche evento negativo” considerata la posizione di collegamento della zona e, per questo, altamente trafficata.