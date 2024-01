Capoterra, rifiuti nel lago grande di Poggio dei Pini

Un piccolo angolo di paradiso immerso nella natura, questo è Poggio dei Pini, circondato da tanto verde e piccole oasi dove poter passeggiare serenamente. Il lago presente rispecchia un simbolo per gli abitanti del luogo e di tutti i frequentatori: in quest’ultimo periodo è oggetto di lavori importanti da parte di chi di competenza, come accadrà per il secondo lago, che, dopo aver messo in sicurezza gli animali, ha ultimato le operazioni di svuotamento del bacino.

“Il lago di Poggio è stato sempre svuotato in passato. Veniva lasciata la pozza dove c’è la valvola di scarico, di fondo, prevista per legge, distrutta dall’alluvione. Gli anni passati, era stata cambiata e rinnovata senza svuotarlo del tutto” spiega un residente.

“Oggi la situazione è la seguente: il lago era pieno di detriti per circa due quinti, devono ripulirlo tutto”. Operazione necessaria per rimuovere i detriti delle alluvioni passate, come per il corpo diga con gli eucalipti, “è una diga in terra e alcune piante potrebbero arrecare danni alla stessa”.

Le operazioni in corso sono di salvaguardia e prevedono lo svuotamento anche dell’ultima pozza creando nel contempo un piccolo bacino più a monte per la fauna tutta. Quindi un’opera di conservazione. “Purtroppo ogni volta che è stato ripulito, non accadeva dal 1993, presidenza Luigi Pibiri, e come per tante altre cose non era più stato fatto nulla fino a oggi”. Per la conservazione del luogo e del ripristino delle condizioni originali del lago, si auspica che in questi mesi possa piovere in maniera sufficiente da riempire nuovamente il lago. Nel frattempo l’idea di “alleggerirlo” da tutto ciò che proprio naturale non è.

“Secondo me servirebbe pulirlo anche dell’immondizia, è pieno. Magari una giornata per farlo da volontari sarebbe davvero gradita e utile”. L’idea, lanciata su “Poggio Today” è stata già accolta da qualche residente: prendersi cura della fauna e della flora per continuare a usufruire al meglio delle bellezze del luogo.