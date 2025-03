Capoterra, operai e ruspe in azione in via Colombo, dopo un anno al via i lavori per il ripristino della fogna: “Finalmente”. Residenti in festa dopo che i giorni scorsi la situazione è peggiorata notevolmente, oggi sono stati effettuati i lavori per la condotta fognaria rotta in più punti.

L’acqua che entrava anche dentro le case dei privati, un odore nauseabondo tutte le ore del giorno e della notte e la fuoriuscita in strada dei liquami a causa di perdite nel sottosuolo. L’autospurgo era pressoché sempre in azione per tamponare il problema, tante le segnalazione inoltrate sino a domenica quando la fuoriuscita dei liquami è diventata quasi un fiume in piena. La paura, quindi, che l’asfalto potesse addirittura cedere e il sollecito inoltrato anche ai vigili del fuoco per una verifica urgente. Dopo la visione da parte dei tecnici preposti oggi gli operai incaricati da Abbanoa hanno aperto l’asfalto per la risoluzione, sperano i residenti, definitiva del problema.