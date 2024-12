Capoterra è in lutto per la prematura scomparsa del piccolo Thomas: non ha fatto in tempo a nascere ed è già volato via. “Ciao amore nostro ci mancherai tanto”, le parole dei genitori. Una felicità attesa con gioia da tutta la famiglia, la vita che sta per nascere, per riempire di gioia la casa di mamma e papà, dei nonni, dei didini. Ma il piccolino due giorni fa, dopo appena aver visto la luce, è andato via lasciando nel dolore tutti coloro che lo attendevano con amore. La mamma era quasi al termine della gravidanza, l’ottavo mese di gestazione.

In queste ore, più che mai, il cordoglio di tutta la cittadina che si stringe alla famiglia dopo aver appreso la notizia e il giorno del funerale che si svolgerà per dare l’ultimo saluto al bimbo: “Nel cielo brilla una nuova stella” è il ricordo di un parente.