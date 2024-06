Capoterra, invasione di blatte in diversi quartieri della cittadina: corrono in strada, sui muri delle case e volano dentro le case

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Invasione di blatte in diversi quartieri della cittadina, corrono in strada, sui muri delle case e volano dentro le abitazioni seminando il panico tra chi soffre di entomofobia. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda scrive al sindaco: “Vi invito a predisporre un piano di emergenza per la tutela della salute dei cittadini”. Una buona annata per gli insetti che, da qualche settimana, hanno fatto la loro comparsa un po’ ovunque. Impossibile non notare gli scarafaggi che, veloci come la luce, si dirigono pressoché in tutte le direzioni: brutti, per tanti, da vedere ma questo è il minor dei danni: le derrate infestate, tra escrementi e resti di insetti morti, rappresentano infatti un pericolo per la salute pubblica. “Corso Gramsci e via Regina Margherita sono invase di blatte in strada, anche nei muri è pieno” segnala un residente. “Abbiamo avuto una vera e propria aggressione, quasi sicuramente dalle tubature” segnala un altro cittadino. E ancora: “Nella zona di via Santa Barbara è strapieno, dentro casa stiamo disinfestando ma il problema è che entrano da fuori e se non si rimedia con la disinfestazione nelle reti fognarie siamo invasi”. Tante le segnalazioni, da parte dei cittadini, effettuate al Comune per chiedere la disinfestazione, compresa quella di Corda inoltrata anche al Comando della Polizia Municipale: “Richiesta d’intervento urgente per la proliferazione eccessiva di blatte in via Amendola.

È emergenza nel quartiere “Liori” complice probabilmente la temperatura molto elevata, ne sono comparse sempre di più tra Via Amendola e Via Caprera”.