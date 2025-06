A darne notizia è il referente del Comitato Tutela Territorio Capoterra: “A seguito di interlocuzione diretta con il Beniamino Garau Sindaco, è con immenso piacere che condivido il documento nel quale il ministero comunica al promotore, l’archiviazione (diniego) di autorizzazione per la costruzione del mega impianto fotovoltaico nella zona di Sant’Angelo.

A ciò avrebbe dato un forte impulso l’osservazione tecnica depositata dai tecnici comunali” spiega Luca Salvetti.

Nel documento, infatti, firmato da Gianluigi Nocco, si legge che la società ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto, unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo. Qualche giorno fa, il 23 maggio, il ministero dell’Ambiente ha inviato la nota che chiede di “procedere all’archiviazione del procedimento di via”.

Si resta in attesa di leggere le motivazioni che hanno sancito questa decisione che di fatto nega la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel territorio di Capoterra.