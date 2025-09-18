Capoterra ha un nuovo campione e si chiama Massimiliano Gerina, 14 anni, classe 2011: si prepara ad affrontare il suo primo weekend di gara nel Circuito di Ottobiano (PV), insieme alla 23Riders Academy, in sella alla sua Ohvale 160 cc.

Un talento, una giovane promessa delle due ruote: il campione si appresta a gareggiare nei circuiti importanti, quelli che contano, i più ambiti dagli appassionati. È stato ricevuto in Comune dal sindaco Beniamino Garau che pubblicamente ha espresso: “Con orgoglio porterà i colori di Capoterra anche nel mondo delle due ruote. L’Amministrazione Comunale e tutta la comunità gli rivolgono un caloroso in bocca al lupo per questa nuova sfida e per tutte quelle che lo attenderanno nel futuro, certi che impegno e passione sapranno condurlo lontano”.