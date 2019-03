Capoterra, giù il velo alla nuova chiesa di San Francesco: eccola in anteprima

Domenica 31 marzo 2019 alle ore 16, l’arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio, presiederà la solenne celebrazione della dedicazione della chiesa e dell’altare della nuova chiesa di Capoterra dedicata a san Francesco d’Assisi. Un complesso parrocchiale imponente che ha previsto la costruzione della aula liturgica con una capienza di quattrocentocinquanta posti, con annessi sacrestia, ufficio parrocchiale e sale per incontri, i locali di ministero pastorale con un’ampia sala multiuso e le aule catechistiche e la casa canonica. “La nuova chiesa a Capoterra era davvero attesa”.

Nel 1964 la famiglia Bayre ha donato alla parrocchia un terreno di seimila metri quadri, ad agosto del 2016, la posa della prima pietra. Il progetto architettonico è a firma dell’ingegner Antonio Lepori, mentre la ditta costruttrice è la Buccellato. Il costo complessivo dell’opera è pari a 3,5 milioni di euro, grazie al contributo dell’8xMille, in maggiore percentuale, del Comune di Capoterra, della diocesi e della Regione Un altro finanziamento della Cei in collaborazione con la comunità parrocchiale ha riguardato la realizzazione dei poli liturgici, progettati dallo studio Baire con la consulenza di Agar Locche, è realizzato in marmo, di pregevole fattura, frutto del lavoro artigiano di Angelo Casula, con bottega a Barrali. Oggi la comunità capoterrese guidata dal suo parroco, don Sandro Zucca e la diocesi di Cagliari sono in festa. “È un corri corri generale per gli ultimi preparativi, un’azione di collaborazione nel servizio a soddisfare le esigenze di tutti pronti ad aprire le porte della nuova chiesa”.