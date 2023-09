Capoterra, è mancata a 90 anni Veneranda Melis

È mancata all’ affetto dei suoi cari

VENERANDA MELIS

ved. DESSI

(anni 90)

Ne danno il triste annuncio i familiari tutti ed invitano ad unirsi in preghiera nella celebrazione della SANTA MESSA, domenica 10 settembre 2023 alle ore 11,30 nella Chiesa di San Francesco in via Kennedy a Capoterra.

Si ringrazia tutto il personale del reparto di MEDICINA INTERNA del Presidio Policlinico Universitario, in particolare la dott.ssa Giovanna Manconi per le amorevoli cure prestate e le care assistenti domiciliari che nel tempo le sono state vicine.

