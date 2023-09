Cagliari, latitante arrestato in Veneto: dovrà scontare oltre 13 anni per associazione a delinquere.

I carabinieri di San Donà di Piave, unitamente ai colleghi di Venezia, hanno tratto in arresto un 73enne residente nella Repubblica di Andorra, molto noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve scontare una pena detentiva pari a 13 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a 3 anni di libertà vigilata al termine della pena, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. I fatti sono stati commessi a Cagliari e in altri luoghi del territorio nazionale, fino a luglio dell’anno 2000. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cagliari. La localizzazione dell’arrestato è stata ricostruita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari attraverso l’esame incrociato di diverse banche dati e successivamente comunicata ai colleghi veneti per la cattura. L’uomo è stato rintracciato presso una casa disabitata in corso di ristrutturazione.