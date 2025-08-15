Capoterra, dieci furbetti mangiano e vanno via senza pagare scappando all’arrivo dei militari: “La notte siamo un luogo di frontiera”.

È accaduto ieri notte a Maddalena Ristorante Pizzeria, una tavolata composta da 10 persone “della Cagliari profonda non ha pagato il conto, e sono rimasti loscamente nei paraggi quasi un’ora, di fronte al ristorante in attesa di chissà che, fino a dileguarsi all’arrivo dei Carabinieri della Stazione di via Nuoro, dopo mezzanotte e che ringraziamo” spiega il gestore.

Una situazione che richiama l’attenzione sul problema della vigilanza notturna: “Pochi militari per un territorio così ampio” è la denuncia dei residenti.

Gli addetti del locale sanno chi sono i furbetti della cena non pagata “e lunedi denunciamo”.