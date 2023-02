Capoterra dice no al bullismo, si parte dalla scuola

Lo aveva promesso poche settimane che la sua amministrazione non sarebbe stata inerme innanzi al fenomeno, sempre più dilagante, che vede coinvolti i giovani: dopo il grave fatto di cronaca denunciato dalla ditta dei pullman che presta servizio per trasportare i ragazzi a scuola ( https://www.castedduonline.it/ragazzo-autistico-bullizzato-a-capoterra-la-ditta-baire-non-accettiamo-che-sui-nostri-mezzi-si-deridano-i-piu-deboli/ ) ecco le prime iniziative che vengono proposte nel centro del Sud Sardegna.

“Partiremo il 7 febbraio in occasione della giornata contro il bullismo: i ragazzi delle scuole affronteranno la tematica con incontri ben organizzati dalla sinergia dell’assessora Donatella Dessì e Silvia Cabras, presidente della commissione pari opportunità. Un ottimo lavoro di squadra che ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi”. Non solo bullismo, oggi esiste anche il cyberbullismo, una forma di violenza psicologica che devasta l’animo e arriva, nei casi più spietati a ledere talmente tanto da far cadere la vittima in maniera irreversibile.

Sarà per questo ospite Manuela Marotta, mamma che ha perso il suo giovane figlio proprio a causa di questa piaga. Non solo: interverranno anche Matteo Baire, Andrea Piras e Piero Comandini.

“Si prova una vergogna tremenda ad essere vittima di bullismo, perché ad un certo punto cominci a pensare che ci sia un motivo per cui sei stato preso di mira” sottolineano le istituzioni locali e invece così non deve essere: chi è vittima e carnefice devono essere aiutati affinché i primi possano superare il trauma senza gravi ripercussioni e i secondi possano imparare a vivere in maniera civile e rispettosa e a esporre, eventualmente, il disagio che si portano interiormente e che li porta a compiere azioni dannose nei confronti dei loro coetanei più fragili.