“Lavori Anas che sarebbero dovuti iniziare a Giugno 2025 e terminare ad Ottobre, 4 mesi. I lavori sono iniziati due giorni fa senza nessun avviso per gli utenti. In particolar modo per i lavoratori di Macchiareddu e soprattutto per i Capoterresi. Con l’avvicinarsi delle piogge autunnali si corre il rischio che Capoterra, come successo nel 2018, resti isolata” spiegano i cittadini. “Siamo consapevoli delle condizioni precarie della carreggiata lato mare della SS 195 e dei ponti (logorate/i delle mareggiate), nel tratto tra la rotonda nell’incrocio con la Dorsale Consortile e la rotonda della Maddalena Spiaggia”.

Ecco i dettagli come specificato da Waze Sardegna: “Nell’ambito dei lavori di costruzione della Rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del Porto Canale di Cagliari con la SS195Var e la SP92”

Con Ordinanza n° 264/2025/CA Anas SpA informa che verrà chiuso il traffico su SS195Var “SULCITANA” dal km 4+800 al km 4+800, su rampa di uscita a partire dalle ore 09:00 del 30/06/2025 fino alle ore 24:00 del 31/10/2025.

Nella realtà questa disposizione è stata attuata solo da oggi.

Ringraziamo gli utenti che ci hanno comunicato l’avvenuta chiusura”.

Una precisazione importante al fine di mettere a conoscenza gli automobilisti della nuova variazione di percorso.