Capoterra, carrello solidale per un ferragosto più sereno

Il Gruppo Giovani Sardisti locale si prepara per un nuovo atto di solidarietà con il suo evento benefico, il Carrello Solidale, che mira a donare benessere e serenità alle famiglie bisognose della comunità durante il periodo estivo. “Dopo il notevole successo della raccolta solidale di marzo, dove sono stati superati i 10 carrelli di spesa e numerose famiglie hanno potuto vivere una Pasqua in serenità, l’associazione si impegna a riconfermare e migliorare il risultato in occasione delle festività di ferragosto” comunica il gruppo attraverso una nota stamapa.

L’evento avrà luogo sabato 29 luglio, con tre punti vendita che accoglieranno le donazioni dalle 8:00 alle 17:00 presso l’MD di Via Trexenta e la Coop di Torre degli Ulivi, e dalle 8:00 alle 13:00 presso l’MD di Via Bari.

“In questa nobile causa, il Gruppo Giovani Sardisti riceverà il prezioso supporto di Capoterra 2.0, un’associazione locale attiva nel campo dell’assistenza e della solidarietà. Capoterra 2.0 sarà fondamentale per garantire una distribuzione efficiente e sicura dei beni non deperibili raccolti, come avvenuto con successo nella scorsa iniziativa benefica”.

Il segretario cittadino, Michele Porcu, ha commentato l’iniziativa: “Non lasciare mai nessuno indietro, questo è lo spirito con cui nasce questa iniziativa. La prova del nove per riconfermare il senso di comunità che contraddistingue i cittadini di Capoterra, che, in occasioni benefiche, non si tirano mai indietro. Abbiamo lanciato l’hashtag #DeuCiSeu, dev’essere un modo per tutti di sentirsi parte di qualcosa di splendido come l’aiutare il prossimo. Tutti meritiamo di vivere un ferragosto con le tavole imbastite, e sono sicuro riusciremo nell’impresa. Invitiamo tutti a donare, un piccolo gesto può fare la differenza nella vita delle persone.”