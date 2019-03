Campus della scienza e della tecnica: a Selargius via a una grande opera da sette milioni di euro

Il progetto è grandioso: area verde di circa tre ettari, infopoint, sala espositiva multimediale, laboratori archeologici, una scuola materna e il centro di formazione. Il tutto da realizzare con un investimento di circa sette milioni di euro, risorse regionali che consentiranno di portare a compimento il Campus della scienza e della tecnica, pronto a diventare il fiore all’occhiello di Selargius. Questa mattina la consegna dei lavori, alla presenza del sindaco Gigi Concu, della vicesindaca Gabriella Mameli e del responsabile dei Lavori pubblici Abalberto Pibiri. Insieme a loro tecnici comunali, l’impresa (selargina) che si è aggiudicata l’appalto milionario e una rappresentanza dell’Osservatorio astronomico, già inserito nel contesto in questione.

“Parliamo di opere fondamentali che ci consentiranno di cambiare il volto all’area dell’ex-Polveriera e andranno a rafforzare l’offerta nel campo della ricerca, adeguando i servizi del Campus con i più prestigiosi centri presenti nel resto del mondo”, commenta il primo cittadino. “L’ultimazione dei lavori ci consentirà di avere un polo in grado di rispondere alle esigenze del territorio in materia di ricerca scientifica, offerta didattica e ricreativa, e ci regalerà una struttura che fungerà da attrattore per gli istituti internazionali e della stessa area metropolitana di Cagliari, che potrà usufruire di un parco unico nel suo genere, capace di offrire svago, relax, divertimento e occasioni di apprendimento per adulti e bambini”. La vicesindaca annuisce: “È un nuovo grande traguardo raggiunto da questa Amministrazione e soprattutto un’importante occasione per Selargius, perché l’opera che andiamo a concludere, oltre a valorizzare la zona, avrà anche importanti ricadute economiche su tutto il territorio”.