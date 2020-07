“Campane in festa” per tutta la notte a Quartucciu: l’interruzione dell’energia elettrica manda in tilt il sistema. Notte anomala per gli abitanti di Quartucciu che durante la notte hanno udito le campane suonare come avviene di giorno. E infatti è accaduto proprio così. A causa dell’interruzione dell’energia elettrica avvenuta ieri, il sistema che regola i rintocchi delle campane della parrocchia di San Giorgio è andato fuori fase e ha invertito il programma giornaliero con quello notturno. “Tutto risolto” spiega Don Ignazio “alle 7 del mattino è venuto il tecnico e ha risistemato l’impianto”. In tanti, con stupore, si sono accorti dell’anomalia che nonostante l’ora tarda, dedicata generalmente al riposo, è stata piacevolmente accolta.

(Foto: San Giorgio Martire)