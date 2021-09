Campagna “Adotta un cane dal canile di Cagliari”: Billy, affettuoso e ottimo guardiano

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ” ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI ” VI PRESENTIAMO BILLY, 3 ANNI, AFFETTUOSO E OTTIMO GUARDIANO.

CHI LO ADOTTA?

Billy è un meticcio maschio sterilizzato di circa tre anni, entrato in canile ad Agosto 2018 all’età di circa 4 mesi e mai più uscito; faceva parte di una cucciolata di 5 cani, di questi lui e Teo non hanno ancora trovato famiglia. Billy è un energico cagnone di taglia grande, del peso di circa 28 kg, affettuoso con tutti gli operatori, tende spesso a saltare addosso. Billy è un ottimo guardiano, segnala con voce poderosa tutte le situazioni che alterano la sua routine quotidiana ed è possessivo con la sua ciotola del cibo nei confronti degli altri cani, mentre non ha finora manifestato possessività sulla ciotola nei confronti degli operatori che si occupano quotidianamente di lui. Billy va al guinzaglio ma procede spesso a passo di corsa, tira in direzione degli altri cani spesso con atteggiamento minaccioso. Billy si pone in modo provocatorio con gli altri cani, dopo mesi si è riusciti a trovare la compagna di box ideale per lui e nell’ottica di una futura adozione questo aspetto andrà attentamente valutato. Billy apprezza essere spazzolato e si diverte molto a giocare al riporto della palla; in questa attività si dimostra collaborativo e spesso è lui a proporla agli operatori durante le fasi di libertà trascorse in paddock. Billy cerca una famiglia di persone moderatamente dinamiche e preferibilmente giovani, residenti in casa indipendente con giardino e senza bambini piccoli, l’eventuale presenza di un altro cane andrà valutata e potrebbe essere motivo di rinuncia all’adozione causa incompatibilità caratteriale. Billy si cede già sterilizzato, in possesso di microchip e vaccinazioni in corso di validità effettuate.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it