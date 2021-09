A Radio Zampetta Sarda l’appello per due gattini che cercano adozione di coppia

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DEL CUORE PER DUE GATTINI DI UN MESE, DOLCISSIMI CHE CERCANO ADOZIONE DI COPPIA.

Chi mi aiuta a trovare una casa per questi due fratellini? Sono un maschietto color miele e una femminuccia bianca a macchie grigie e beige. Sono stati abbandonati in un parcheggio vicino a una spiaggia, li ho portati in salvo. Adesso se ne occupa chi ha già 3 gatti, ma vive in un appartamento, quindi non li può tenere. Hanno poco più di un mese, mangiano da soli, usano la lettiera e si affidano soltanto in coppia a chi vorrà prendersi cura di loro.

I gattini sono dolcissimi, e al momento si trovano a Chia, per ottima adozione verranno portati all’adottante.

Info 3886318794

