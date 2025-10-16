Cameriere condannato a Cagliari a due anni e mezzo di carcere per revenge porn e stalking.L’uomo è stato invece assolto dall’accusa di violenza sessuale, il pm era partito dalla richiesta di ben 9 anni di carcere. Ecco di chi si tratta: il cameriere cubano gerardo Guerra Morero, 45 anni, avrebbe anche diffuso secondo le accuse un video della collega di lavoro che avrebbe perseguitato. Da qui gli atti persecutori e l’accusa di revenge porn, come riporta oggi Francesco Pinna sull’Unione Sarda. Il giudice lo ha dunque assolto per le violenze, ma condannato per stalking e revenge porn.