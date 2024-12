Sono diverse le segnalazioni che mettono in evidenza un fenomeno che potrebbe aver causato non pochi danni agli oggetti di casa che marciano grazie alla corrente elettrica. “Un disservizio, che dovrebbe essere risolto per le 9,30” ma intanto si ci interroga su quale modalità adottare per non essere costretti a dover ricomprare tutto ciò che non funziona più di tasca propria. “A casa mia non funziona più niente “esprime una residente”. Il problema persiste oramai da circa tre giorni, e “da ieri sera, dopo l’ennesima mancanza di energia elettrica per pochi minuti, internet fibra / FTTC e telefonia non funziona”. Pochi giorni fa la stessa sorte era capitata a Quartu Sant’Elena, a Bellavista, dalle 22 sino alle 4:30 del mattino “c’è stato un importante guasto che ha bruciato gran parte dei miei elettrodomestici”. Induzione, caldaia, lavatrice, cancello elettrico fuori uso, “ma ancor peggio è andata ad alcuni vicini a cui ha bruciato il sistema del fotovoltaico e gli impianti delle piscine e dei pozzi” aveva raccontato un residente.